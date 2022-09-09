"Зубков і Швед – два гравці, за яких Шахтар виклав цього міжсезоння в районі 2 млн євро (за кожного – прим.). За Шведа – трохи менше 2 млн, за Зубкова – трохи більше. В середньому, за них двох Шахтар віддав 4 млн євро.

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За цих двох гравців "гірники" майже перекрили цю суму перемогою над РБ Лейпциг, оскільки за перемогу в матчі Ліги чемпіонів виплачують близько 2,8 млн євро", – зазначив Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".

Нагадаємо, Зубков та Швед стали гравцями Шахтаря цього літа. Мар'ян вже став героєм матчу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг, оформивши дубль у ворота німців в своєму дебютному поєдинку. Зубков же у 3 матчах за "гірників" не відзначався результативними діями.

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