"Зубков и Швед – два игрока, за которых Шахтер выложил это межсезонье в районе 2 млн евро (за каждого – прим.). За Шведа – чуть меньше 2 млн, за Зубкова – чуть больше. В среднем за них двоих Шахтер отдал 4 млн евро.

Швед попал в команду 1-го тура ЛЧ – герой Шахтера в компании звезд

За этих двух игроков "горняки" почти перекрыли эту сумму победой над РБ Лейпциг, поскольку за победу в матче Лиги чемпионов выплачивают около 2,8 млн евро", – отметил Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".

Напомним, Зубков и Швед стали игроками Шахтера этим летом. Марьян уже стал героем матча Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, оформив дубль в ворота немцев в своем дебютном поединке. Зубков же в 3 матчах за "горняков" не отличался результативными действиями.

Безумие! Шок! Фантастика! Шахтер разнес Лейпциг в первом матче ЛЧ – Швед оформил "венгерский" дубль, космос Мудрика