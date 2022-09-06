Угорські сюрпризи для Шведа

На 16 хвилині Гулачі заплутався у своїх ногах і подарував м'яч Шведу, який його пресингував. Мар'ян скористався подарунком угорського голкіпера та влучив здалеку у порожні ворота. Бум! Завдяки швидкому м'ячу Шахтар отримав зручний сценарій і обороняв вже не нулі, а перемогу.

РБ Лейпциг – Шахтар – відео голів – Мудрик і Швед шокують німців

Пропустивши на початку другого тайму у відповідь, донеччани відразу ж відновили перевагу. Через хвилину! І знову допомогли мадяри. Класна комбінація через центр, Мудрик увімкнув дриблінг і знайшов пасом Шведа, а Мар'ян рикошетом від Орбана оформив дубль. Фантастика!

Розібраний Лейпциг

Лейпциг проблемний на початку сезону. Одна перемога за п'ять турів і невиразна гра. Доменіко Тедеско намагається перебудувати гру під зручніший стиль для зіркового "новачка" Вернера – більше швидкості та вертикальності. Однак результатів поки що немає. На вихідних РБ зазнав безвольного знищення від Айнтрахта і виглядав зовсім розібраним. Сьогодні також.

Опинившись на межі звільнення, Тедеско вирішив тотально перетрусити команду. На Шахтар вийшов дуже дивний стартовий склад з багатьма гравцями ротації. Окрім цього, німці перейшли на незвичну схему 4-2-3-1 з Вернером на лівому фланзі. Експеримент не вдався. Лейпциг, звичайно, контролював м'яч, атакував, але якісних моментів до перерви було обмаль.

Саксонці завдали лише 4 ударів за весь перший тайм, і тільки один з них (від Нкунку) був гострим. Коли господарі обігрувалися в один дотик – відразу виникала небезпека. Однак Лейпциг рідко підвищував темп атак, ставлячи перед Шахтарем складні завдання. Передбачувані розіграші, брак креативу в центрі поля, Вернер на своїй хвилі окремо від партнерів.

У другому таймі Лейпциг додав. Додав у динаміці, додав у гостроті. "Бики" почали частіше заходити у небезпечні зони, частіше бити по воротах. І навіть забили, коли Сілва знайшов дірку в опорній зоні, а Собослай тонко відкинув на Сімакана. Заміни від Тедеско покращили гру Лейпцига, але недостатньо. Господарі аж ніяк не возили Шахтар.

Шахтар виборов своє везіння

Шахтарю пощастило. Не будемо лукавити. Перший удар Шведа (16 хвилина) залишався єдиним у "гірників" до другого удару Шведа (58 хвилина). За цей час команда Йовічевіча лише раз зайшла у чужий штрафний майданчик. Пропустивши, донеччани зразу ж повторно вийшли вперед – серйозний емоційний імпульс. Під завісу зустрічі Лейпциг розкрився і підставився під розгром. Фактор везіння зафіксували, але ж донеччани заслужили цю удачу.

Заслужив Йовічевіч, який несподівано випустив у стартовому складі Шведа. Довірив Мар'яну правий фланг, залишивши в центрі атаки Зубкова. І не прогадав. Що Швед, що Зубков, що Мудрик отримали дуже складні умови, але примудрялися чіплятися за м'ячі після виносів. А ще Йовічевіч випустив на лівий фланг оборони Коноплю, який хоч і не ідеально зіграв перед голом, але відборовся на всі сто.

Заслужила команда, яка рила носом, пахала від першої до останньої хвилини. Відсутність класу та належного взаєморозуміння "гірники" компенсували неймовірною самовіддачею. Помилка – миттєво підчищаємо. Не встигли за комбінацією РБ – двоє летять у підкат. Шахтар витримав увесь матч в середньому блоці, зберігаючи компактність. Вичекав. І зробив вирішальні уколи зразковими контратаками.

Мудрик – неземний, космічний, галактичний

Заслужив і Мудрик! 30 мільйонів? Вже мало! Розкішний матч від Михайла. Створив два голи партнерам і сам забив один. Шахтар обіграв Лейпциг, а Мудрик розгромив Лейпциг.

Міша тримав суперника в напрузі, навіть коли Шахтар всією командою сидів біля своїх воріт. Як тільки Мудрик отримував м'яч, ставало гаряче. Він на швидкості проскакував у вільний простір і намагався щось придумати.

Спершу придумав другий гол, вивівши на удар Шведа. Згодом забив третій – завершив контратаку Шахтаря, коли йому ідеально викотив Судаков. А на останніх хвилинах Мудрик прострілив на Траоре і зробив 4:1!

Шахтар стартує в Лізі чемпіонів з грандіозного розгрому Лейпцига. У паралельному матчі Реал розбив Селтік. Саме з мадридцями Шахтар поділяє лідерство у групі.