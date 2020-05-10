Шахтар Вернидуба не зміг обіграти Вітебськ і втратив шанс наблизитися до лідерів

Вітебськ зумів вистояти проти Шахтаря Солігорськ у 8-му турі чемпіонату Білорусі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 8 тур

Вітебськ – Шахтар Солігорськ – 0:0

Вилучення: Хадаркевич, 90 (Ш)

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Напередодні звітного поєдинку команда Юрія Вернидуба мала хороші шанси наблизитися до лідерів, адже Слуцьк і Торпедо свої поєдинки 8-го туру виграти не змогли.

Солігорський Шахтар володів величезною ігровою перевагою протягом усього матчу. Гості завдали значно більше ударів по воротах, більше володіли м'ячем, але в завершальній фазі "гірникам" не вистачало точності. Вітебськ діяв значно обережніше, при володінні м'ячем у 47% господарі спромоглися завдати лише один удар у площину воріт суперника.

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Зрештою, матч так і завершився без забитих м'ячів. Шахтар набрав 12 очок та піднявся на 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі. У Вітебська на один заліковий пункт менше і 9 сходинка.