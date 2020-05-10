Мілевський – абсолютний лідер чемпіонату Білорусі за кількома важливими показниками

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський демонструє якісний та ефективний футбол у чемпіонаті Блорусі.

Мілевський виявився лідером відразу за кількома важливими статистичними показниками у грі в атаці, повідомляє Прессбол.

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За кількістю ключових передач Артем Мілевський лідирує з відривом – 12 (в середньому 2,02 за матч). У Дмитра Комаровського з Іслочі таких вісім, у Годфрі Стівена, Ігор Стасевича і Владислава Климовича – по сім.

Також Артему немає рівних за кількістю дотиків до м'яча у штрафному майданчику суперника. В середньому за 90 хвилин український легіонер робить 7.08 дотиків - більше, ніж форварди Віталій Лисакович (6.85, Шахтар С), Абдулайе Діалло (6.67, Рух), Максим Скавиш (5.98 , БАТЕ) і Іон Ніколаеску (5.73, Вітебськ).

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До слова, Мілевський у нинішньому сезоні зіграв у білоруській першості усі сім матчів за Динамо Брест, в яких зумів записати до свого активу 2 забиті м'ячі.