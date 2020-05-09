Екс-вінгер Карпат забив фантастичний гол у Білорусі – його дубль не врятував команду від побиття

У рамках 8-го туру чемпіонату Білорусі Рух на виїзді впевнено здолав Неман. Рахунок та звіт про матч читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Білорусі, 8-й тур

Неман – Рух Брест – 2:4

Голи: Кадимян, 68, 90+1 – Васільєв, 4, Гречіхо, 15, Седько, 55 (пен.), Андронік, 89

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Представник нижньої половини турнірної таблиці Неман на власному полі приймав Рух. Гості вже до середини першого тайму вели з перевагою у два м'ячі. По перерві брестчани збільшили свою перевагу ще на один гол.

Рятувати гродненську команду взявся вірменський екс-гравець Карпат Гегам Кадимян. На 68-й хвилині 27-річний вінгер скоротив рахунок шедевральним пострілом у самісінький кут воріт. А вже у доданий час він розігнав атаку на правому фланзі, а потім після двох ударів партнерів і сейвів голкіпера загнав м'яч у порожні ворота.

Поразка опустила Неман з 8 балами на 14 сходинку, натомість Рух піднявся на 5 місце, набравши 12 очок.

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