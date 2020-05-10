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Шахтер Вернидуба не смог обыграть Витебск и упустил шанс приблизиться к лидерам

17:54 76 Читати українською
Шахтер Вернидуба не смог обыграть Витебск и упустил шанс приблизиться к лидерам
Витебск – Шахтер Солигорск – 0:0

Витебск сумел выстоять против Шахтера Солигорск в 8-м туре чемпионата Беларуси. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 8 тур

Витебск – Шахтер Солигорск – 0:0

Удаление: Хадаркевич, 90 (Ш)

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Накануне отчетного поединка команда Юрия Вернидуба имела хорошие шансы приблизиться к лидерам, ведь Слуцк и Торпедо свои поединки 8-го тура выиграть не смогли.

Солигорский Шахтер владел огромной игровым преимуществом на протяжении всего матча. Гости нанесли гораздо больше ударов по воротам, больше владели мячом, но в завершающей фазе "горнякам" не хватало точности. Витебск действовал значительно осторожнее, при владении мячом в 47% хозяева смогли нанести лишь один удар в створ ворот соперника.

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В конце концов, матч так и завершился без забитых мячей. Шахтер набрал 12 очков и поднялся на 6 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. У Витебска на один зачетный пункт меньше и 9 ступень.

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Теги
Мир Беларусь Украинцы за рубежом Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Витебск Витебск
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