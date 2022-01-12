Шахтар узгодив суму переходу Нереса – "гірники" завершують трансфер зірки Аякса
Вінгер Аякса Давід Нерес вже найближчим часом має приєднатись до Шахтаря.
Нерес підпише повноцінний контракт з Шахтарем, а сума трансферу складе 16-17 млн євро, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у твіттері.
Шахтар завершить трансфер Нереса у найближчі години, – Фабріціо Романо
Сторони завершують юридичні питання, тож перехід відбудеться найближчим часом. Аякс вже знайшов заміну бразильцю – амстердамці спробують повернути на батьківщину Стівена Бергвейна.
У нинішньому сезоні Нерес 22 рази з'являвся на полі у матчах Аякса (сумарно відіграв 785 хвилин). Цього бразильцю вистачило, щоб забити 4 голи та віддати 2 асисти.
"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує