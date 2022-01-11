"Шахтар переконаний, що завершить перехід у найближчі години. Клубам залишилося узгодити останні деталі", – повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, умови особистого контракту Нереса з "гірниками" вже узгоджені. На заміну 24-річному бразильцю Аякс планує підписати Стевена Бергвейна з лондонського Тоттенхема.

Раніше повідомлялося, що трансфер обійдеться Шахтарю у 15 млн євро. У нинішньому сезоні Нерес 22 рази з'являвся на полі у матчах Аякса (сумарно відіграв 785 хвилин). Цього бразильцю вистачило, щоб забити 4 голи та віддати 2 асисти.

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