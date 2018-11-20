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Шахтар та Львів розсудить Балакін, Олександрію та Динамо – Пасхал та інші суддівські призначення 16 туру УПЛ

19:53 65 Читать на русском
Шахтар та Львів розсудить Балакін, Олександрію та Динамо – Пасхал та інші суддівські призначення 16 туру УПЛ
Микола Балакін / Фото з соцмереж

Комітет арбітрів ФФУ на своєму офіційному сайті опублікував суддівські призначення на матчі 16 туру УПЛ.

Комітет арбітрів ФФУ призначив на матч 16 туру УПЛ між Шахтарем та ФК Львів Миколу Балакіна, а на гру між Олександрією та Динамо – Ігоря Пасхала.

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П’ятниця, 23 листопада

Шахтар – Львів – Микола Балакін (Київська обл.)

Субота, 24 листопада

Маріуполь – Ворскла – Дмитро Кутаков (Київська обл.)

Карпати – Десна – Констянтин Труханов (Харків)

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Неділя, 25 листопада

Олімпік – Зоря – Іван Бондар (Київ)

Чорноморець – Арсенал-Київ – Юрій Можаровський (Львів)

Олександрія – Динамо – Ігор Пасхал (Херсон)

Україна16 тур

Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
до матчу
4
дн
:
22
год
:
26
хв
Динамо
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