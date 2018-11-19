Туреччина – Швеція: арбітр "пообіцяв" призначити пенальті на користь гостей, турки вже розглядають можливість апеляції

Нападник збірної Швеції Маркус Берг розповів про цікавий факт, який трапився під час матчу Ліги націй проти Туреччини.

Нагадаємо, в матчі Ліги націй Туреччина – Швеція гості здобули перемогу завдяки єдиному голу з пенальті.

"У першому таймі в одному з епізодів теж був фол, за який слід було призначати пенальті. Але арбітр, мабуть, вважав, що це я зачепив захисника. Я поговорив з ним, і він сказав: "Якщо фол був, то в другому таймі дам вам два пенальті". Один призначив – це вже добре", – цитує Берга Marca.

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Крім того, як зазначає джерело, турецька федерація вже розглядає можливість подання апеляції на підсумок матчу. Цікаво, що поєдинок обслуговував румун Іштван Ковач – співвітчизник наставника турків Мірчі Луческу.

До слова, після цієї поразки Туреччина вилетіла з дивізіону B Ліги націй. Нагадаємо, вже завтра турки проведуть товариський поєдинок проти України. Матч Україна – Туреччина розпочнеться о 19:30.

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