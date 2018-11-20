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Шахтер и Львов рассудит Балакин, Александрию и Динамо – Пасхал и другие судейские назначения 16 тура УПЛ

19:53 11 Читати українською
Шахтер и Львов рассудит Балакин, Александрию и Динамо – Пасхал и другие судейские назначения 16 тура УПЛ
Николай Балакин / Фото из соцсетей

Комитет арбитров ФФУ на своем официальном сайте опубликовал судейские назначения на матчи 16 тура УПЛ.

Комитет арбитров ФФУ назначил на матч 16 тура УПЛ между Шахтером и ФК Львов Николая Балакина, а на игру между Александрией и Динамо – Игоря Пасхала.

Турция – Швеция: арбитр "пообещал" назначить пенальти в пользу гостей, турки уже рассматривают возможность апелляции

Пятница, 23 ноября

Шахтер – Львов – Николай Балакин (Киевская обл.)

Суббота, 24 ноября

Мариуполь – Ворскла – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)

Карпаты – Десна – Константин Труханов (Харьков)

Зозуля страдает из-за испанских судей – Альбасете возмущается отношением к украинцу

Воскресенье, 25 ноября

Олимпик – Заря – Иван Бондарь (Киев)

Черноморец – Арсенал-Киев – Юрий Можаровский (Львов)

Александрия – Динамо – Игорь Пасхал (Херсон)

Украина16 тур

Александрия - Динамо Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Александрия
до матча
4
дн
:
22
час
:
54
мин
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Арбитры Комитет арбитров ФФУ Николай Балакин Николай Балакин Александрия - Динамо Киев Шахтер - Львов Шахтер Шахтер
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