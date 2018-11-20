Шахтер и Львов рассудит Балакин, Александрию и Динамо – Пасхал и другие судейские назначения 16 тура УПЛ

Комитет арбитров ФФУ на своем официальном сайте опубликовал судейские назначения на матчи 16 тура УПЛ.
Комитет арбитров ФФУ назначил на матч 16 тура УПЛ между Шахтером и ФК Львов Николая Балакина, а на игру между Александрией и Динамо – Игоря Пасхала.
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Пятница, 23 ноября
Шахтер – Львов – Николай Балакин (Киевская обл.)
Суббота, 24 ноября
Мариуполь – Ворскла – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)
Карпаты – Десна – Константин Труханов (Харьков)
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Воскресенье, 25 ноября
Олимпик – Заря – Иван Бондарь (Киев)
Черноморец – Арсенал-Киев – Юрий Можаровский (Львов)
Александрия – Динамо – Игорь Пасхал (Херсон)