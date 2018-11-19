Зозуля страждає через іспанських суддів – Альбасете обурюється ставленням до українця

Хавбек Альбасете Хон Ерісе поскаржився на упереджене ставлення іспанських суддів до Романа Зозулі після матчу проти Луго (1:0).

"Мені не подобається розмовляти про арбітрів. У них дуже складна робота. Я говорив з рефері у перерві... Зозуля не прикидається, але судді чомусь не фіксують на ньому фоли. Я гордий за Романа.

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Коли Зозуля порушує правила, то арбітри миттєво реагують. Натомість фоли на Роману залишаються непоміченими", – наводить словка Хона Ерісе El Digital de Albacete.

Відзначимо, що в Альбасете не вперше обурюються упередженим ставленням іспанських суддів до українського форварда. Раніше схожу думку про Зозулю висловив наставник команди Луїс Раміс.

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