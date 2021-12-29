Шахтар та Колос на зимових зборах зустрінуться з чемпіоном Словаччини
23:04 - Читать на русском
Список січневих спаринг-партнерів Шахтаря набуває обрисів.
Братиславський Слован у своєму Twitter повідомив про майбутніх опонентів, серед яких опинилися і "гірники".
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Товариська зустріч між Шахтарем і чинним чемпіоном Словаччини відбудеться 26 січня у Туреччині. За три дні до цього Слован зустрінеться зі ще одним представником УПЛ – ковалівським Колосом.
Нагадаємо, раніше визначився ще один суперник Шахтаря на зимових зборах – ним буде сербська Црвена Звезда.
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