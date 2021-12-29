Братиславський Слован у своєму Twitter повідомив про майбутніх опонентів, серед яких опинилися і "гірники".

Маріуполь визначився зі спаринг-партнерами під час зимової паузи

Товариська зустріч між Шахтарем і чинним чемпіоном Словаччини відбудеться 26 січня у Туреччині. За три дні до цього Слован зустрінеться зі ще одним представником УПЛ – ковалівським Колосом.

Нагадаємо, раніше визначився ще один суперник Шахтаря на зимових зборах – ним буде сербська Црвена Звезда.

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