"4 січня ми збираємося в Маріуполі. А вже 7 січня вилітаємо в Анталію. Додому повернемося 5 лютого. За цей час ми проведемо 5 спарингів. Троє суперників вже відомі.

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9 січня граємо з братиславським Слованом, 20 січня "битимемось" з польським клубом Ракув, а 28 січня поміряємося силами з сербською командою Пролетер. Можливо, вже на місці ми домовимося про проведення ще 1-2 матчів", – сказав Маркевич у коментарі виданню SportArena.

Нагадаємо, Маріуполь пішов на зимову паузу на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 очок – в активі команди Маркевича чотири перемоги, чотири нічиї та п'ять поразок.

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