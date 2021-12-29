Братиславский Слован в своем Twitter сообщил о будущих оппонентах, среди которых оказались и "горняки".

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Товарищеская встреча между Шахтером и действующим чемпионом Словакии состоится 26 января в Турции. За три дня до этого Слован встретится с еще одним представителем УПЛ – ковалевским Колосом.

Напомним, ранее определился еще один соперник Шахтера на зимних сборах – им будет сербская Црвена Звезда.

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