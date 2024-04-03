Щорічний рейтинг Forbes не обходиться без згадок про українських бізнесменів, які мають стосунок до футболу.

Якщо вірити останнім підрахункам авторитетного видання, то у 2024 році є 2781 мільярдер зі всього світу. На вершині – француз Бернар Арно і родина, статки яких Forbes оцінив у 233 мільярди доларів.

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Рінат Ахметов залишається першим серед українців та 785-м у загальному рейтингу. Щоправда, президент Шахтаря суттєво збіднів – "всього" 4 млрд доларів після 5,7 млрд у 2023 році. Forbes надає статус доларових мільярдерів ще 4 українцям. Це Віктор Пінчук, Вадим Новинський (екс-президент Севастополя), Костянтин Жеваго (почесний президент Ворскли) і Геннадій Боголюбов.

Ахметов не шкодує грошей на підсилення Шахтаря. За даними Transfermarkt, "гірники" у нинішньому сезоні витратили 36,75 млн євро на трансфери. Ніхто з українських клубів і близько не дозволяє собі таких цифр.

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