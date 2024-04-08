Динамо підходило до домашки з ЛНЗ, маючи за плечима 10-матчеву безпрограшну серію з 9-ма перемогами. Ще кілька успішних результатів – і команда повернулась би у реальні чемпіонські перегони. До першого місця киянам бракувало всього 5 очок (при двох іграх у запасі).

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Здавалося, що ЛНЗ не буде складним суперником. Черкасці навесні тріумфували лишень раз (завдяки ляпу голкіпера Полісся на останніх секундах), після чого перемог не знали. Так, у деяких поєдинках підопічні Олега Дулуба виглядали якісно (особливо проти СК Дніпро-1), однак в цілому було нудно й сумно – ключові статистичні показники атаки й пресингу обвалились.

Столичний гранд міг підтвердити статус фаворита вже на 2-й хвилині, коли Ванат замикав подачу з кутового. М'яч пролетів над поперечкою. На 15-й же хвилині рахунок було відкрито. Гол виявився ефектним: Шапаренко відібрав м'яч у Рибалки в центрі й скинув Бражку, той головою підрізав вперед на Ваната, а Владислав закинув проникний пас на хід Ярмоленко у штрафний – Андрій наздогнав сферу й перекинув голкіпера. 1:0!

Взагалі, перший тайм "біло-синім" давався непогано. Можливо, до гри проти блоку черкасців і були питання, однак господарі створили вдосталь моментів. Зокрема, на 25-й хвилині Бражко замикав передачу Ванаа, пробиваючи з центру карного майданчика – Кучеренко парирував.

Ще за три хвилини Кабаєв змістився на лінію півкола, відкрившись під пас Ярмоленка з просування. Владислав у дотик скинув м'яч Ванату, однак той з гострого кута пробив у голкіпера. Здавалося, що Динамо скоро дотисне ЛНЗ, однак поступово тиск почав вилітати в труду. Друга половина першого тайму стала засушливою й нудною.

Це був тривожний сигнал для Динамо, адже матч пішов за сприятливого для гостей рахунку. У дзвін же пробили на 40-й хвилині, коли рахунок зрівнявся. Рибалка виконав подачу з кутового кудись на дальню стійку, а Нещерет перехопив її – втім, Руслан не зміг зафіксувати м'яч у руках. Саліху одразу ж покарав ударом з метру. 1:1!

Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. Динамо спробувало переломити ситуацію на старті другого тайму. ЛНЗ пропустив кілька гострих атаки з перепасовками у власному штрафному. Тим не менш, до логічного завершення вони не доходили, а єдиний момент на стартовому відрізку було створено зі стандарту – Шапаренко ледь не забив прямим ударом, спрямувавши м'яч повз ліву стійку.

А після цього на полі запахло сенсацією. Динамо в середині другого тайму взагалі перестало загострювати. До кінця основного часу підопічні Олександра Шовковського майже не тривожили Кучеренка – винятком стали два кволі удари Ваната головою з лінії воротарського. Плюс, у компенсований час Ванат хитнув двох суперників і бахнув низом з лінії штрафного – знову без проблем для голкіпера.

ЛНЗ ж міг і перемогу вирвати. Зокрема, після прострілу й скидки на 63-й хвилині Ейнел опинився з м'ячем у п'яти метрах від воріт, але пробив прямо в руки Нещерету. На 72-й Яшарі налякав лонгшотом з рикошетом від Дячука – над поперечкою. На 89-й він же повторив спробу, змусивши Нещерета виконувати карколомний сейв.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Динамо вдруге втрачає очки під керівництвом Олександра Шовковського. Кияни залишаються у чотирьох залікових балах від Шахтаря.

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