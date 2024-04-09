Шахтер стимулирует не только соперников Динамо – Вацко рассказал о финансовой дуэли грандов
Комментатор и журналист Виктор Вацко прокомментировал слухи о денежном вознаграждении, которое "горняки" выплачивают обидчикам Динамо.
"Из того, что знаю я – не только Динамо. Знаю, что и соперников Кривбасса Шахтер стимулировал.
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Точно так же знаю о стимулировании динамовцами соперников Шахтера. На 100% знаю об одном факте уже по весне. Но это такое стимулирование было, очень условное. Сумма на команду смешная была – миллион гривен. Так себе стимул", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".
Напомним, в 23-м туре Динамо потеряло очки с ЛНЗ (1:1), а Кривбасс оступился с Ворсклой (1:1). Сейчас лидером УПЛ является Шахтер, который набрал 49 очков и опережает Кривбасс и Динамо на 2 и 4 балла соответственно (и имеет 2 игры в запасе).
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