"Из того, что знаю я – не только Динамо. Знаю, что и соперников Кривбасса Шахтер стимулировал.

Шахтер стимулирует соперников Динамо – источник озвучил немалые суммы гонораров

Точно так же знаю о стимулировании динамовцами соперников Шахтера. На 100% знаю об одном факте уже по весне. Но это такое стимулирование было, очень условное. Сумма на команду смешная была – миллион гривен. Так себе стимул", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, в 23-м туре Динамо потеряло очки с ЛНЗ (1:1), а Кривбасс оступился с Ворсклой (1:1). Сейчас лидером УПЛ является Шахтер, который набрал 49 очков и опережает Кривбасс и Динамо на 2 и 4 балла соответственно (и имеет 2 игры в запасе).

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