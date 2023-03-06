Донецький Шахтар не оминув увагою ідентичність їхньої розгромної перемоги в УПЛ та погрому, який вчинив Ліверпуль над Манчестер Юнайтед.

5 березня Шахтар та Ліверпуль здобули перемоги з однаковим рахунком – 7:0.

Ліверпуль – МЮ – 7:0 – відео голів і огляд матчу АПЛ

"Гірники" в своєму поєдинку каменя на камені не залишив від Металіста 1925, тоді як Ліверпуль в надпринциповому дербі познущався з Манчестер Юнайтед.

У своєму твіттері Шахтар привітав мерсисайдців та водночас відзначив схожість їхніх перемог – принаймні за рахунком на табло.

Шахтар познущався з Металіста 1925 – 7 м'ячів, шедевр Ракицького і кумедний автогол