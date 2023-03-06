Шахтар спільно з Ліверпулем відсвяткував головні погроми дня
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Донецький Шахтар не оминув увагою ідентичність їхньої розгромної перемоги в УПЛ та погрому, який вчинив Ліверпуль над Манчестер Юнайтед.
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Лассіна Траоре 38’
Олександр Зубков 41’
Ігор Курило 56’
Іван Петряк 58’
38’ Лассіна Траоре
41’ Олександр Зубков
56’ Ігор Курило
58’ Іван Петряк
5 березня Шахтар та Ліверпуль здобули перемоги з однаковим рахунком – 7:0.
Ліверпуль – МЮ – 7:0 – відео голів і огляд матчу АПЛ
"Гірники" в своєму поєдинку каменя на камені не залишив від Металіста 1925, тоді як Ліверпуль в надпринциповому дербі познущався з Манчестер Юнайтед.
У своєму твіттері Шахтар привітав мерсисайдців та водночас відзначив схожість їхніх перемог – принаймні за рахунком на табло.
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