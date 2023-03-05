Після несподіваних осічок СК Дніпро-1 та Динамо "гірники" могли убити одразу двох зайців. У разі перемоги над харків'янами Шахтар наздогнав би лідера УПЛ, збільшивши водночас відрив від киян до шести очок. У першому колі підопічні Йовічевіча розписали з Металістом 1925 суху нічию, тож мотивації донеччанам не бракувало. До заявки на матч не потрапив один з лідерів Шахтаря – Микола Матвієнко. Можливо, це перепочинок перед Фейєнордом в ЛЄ. Зате на лаві запасних опинився зимовий новачок Хусрав Тоіров.

Металіст 1925 – Шахтар: склади і онлайн-трансляція матчу УПЛ

Шахтар відкрив рахунок вже на 5-й хвилині після зразкової комбінації. Швидка триходівка Джурасек-Степаненко-Зубков завершилась точним ударом останнього з кількох метрів у ближній кут. На старті гри номінальні господарі лише відбивалися. "Гірники" володіли м'ячем понад 70% ігрового часу і дуже легко проникали до чужого штрафного. Зрештою вже за підсумками першої чверті Металіст 1925 "горів" 0:2. Михайліченко і Траоре удвох розібрали оборону харків'ян на молекули. Обігравшись з буркінійським форвардом, Богдан змістився до центру, а потім низом прошив Сидоренка

У підопічних Едмара нічого не клеїлося. Команда імітувала високий пресинг, який розбивався однією-двома передачами або ж вдалими індивідуальними діями Джурасека, Судакова чи Степаненка. Словом, Шахтар повністю контролював гру. Харків'яни жахливо виглядали у перехідних фазах, багато помилялися у простих ситуаціях, рідко перетинали центр поля. Після двох забитих м'ячів "гірники" трішки заспокоїлися, однак все одно створювали моменти. Сидоренко, зокрема, зреагував на постріл Бондаренка.

Металіст 1925 завдав першого удару лише на 34-й хвилині. Шершень потужно вистрілив над поперечкою. Натомість Шахтар продовжував знущатися. Бондаренко, отримавши передачу з глибини, легко розібрався з Курилом і вже з лицевої асистував Траоре. "Гірники" грали у власне задоволення. Ще до перерви Зубков оформив дубль, відгукнувшись на фірмому діагональ від Ракицького – 0:4. Харків'яни відповіли небезпечними ударами Мартинюка і Русина, але другий тайм перетворювався на формальність.

У перерві Йовічевіч провів подвійну заміну. Петряк та Назарина вийшли замість героїв першої половини – Зубкова і Степаненка відповідно. Подумки Шахтар вже готувався до Ліги Європи. Донеччани свідомо віддали м'яч, проте Металіст 1925 не розумів, що з ним робити. Ба більше, харків'яни організували сюрреалістичний автогол. Сидоренко під ногою пропустив сферу після передачі Курила назад.

Незабаром відзначився Петряк. Бідолашний Сидоренко потягнув удар Джурасека з лівого краю штрафного, та з добиванням не впорався. До гольового фестивалю несподівано долучився Ракицький. Центрбек Шахтаря ледь не порвав сітку гарматним пострілом метрів з 30-и. Це шедевр!

Металіст 1925 не спромігся на бодай один м'яч у відповідь. Команда Йовічевіча блискуче провела генеральну репетицію перед Фейєнордом у четвер. Донеччани наздогнали у турнірній таблиці СК Дніпро-1 (по 36 очок), проте "спортклубівці" володіють перевагою в очних зустрічах. Харків'яни залишились на 8-й сходинці (19 пунктів).