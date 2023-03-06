Шахтер совместно с Ливерпулем отпраздновал главные погромы дня
6 марта 00:40 - Читати українською
Донецкий Шахтер не обошел вниманием идентичность их разгромной победы в УПЛ и погрома, который учинил Ливерпуль над Манчестер Юнайтед.
завершено
Лассина Траоре 38’
Александр Зубков 41’
Игорь Курило 56’
Иван Петряк 58’
Ярослав Ракицкий 66’
38’ Лассина Траоре
41’ Александр Зубков
56’ Игорь Курило
58’ Иван Петряк
66’ Ярослав Ракицкий
5 марта Шахтер и Ливерпуль одержали победы с одинаковым счетом – 7:0.
Ливерпуль – МЮ – 7:0 – видео голов и обзор матча АПЛ
"Горняки" в своем поединке камня на камне не оставил от Металлиста 1925, тогда как Ливерпуль в сверхпринципиальном дерби поиздевался над Манчестер Юнайтед.
В своем твиттере Шахтер поздравил мерсисайдцев и одновременно отметил схожесть их побед – по крайней мере, по счету на табло.
Шахтер поиздевался над Металлистом 1925 – 7 мячей, шедевр Ракицкого и забавный автогол
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