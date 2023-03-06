Донецкий Шахтер не обошел вниманием идентичность их разгромной победы в УПЛ и погрома, который учинил Ливерпуль над Манчестер Юнайтед.

5 марта Шахтер и Ливерпуль одержали победы с одинаковым счетом – 7:0.

Ливерпуль – МЮ – 7:0 – видео голов и обзор матча АПЛ

"Горняки" в своем поединке камня на камне не оставил от Металлиста 1925, тогда как Ливерпуль в сверхпринципиальном дерби поиздевался над Манчестер Юнайтед.

В своем твиттере Шахтер поздравил мерсисайдцев и одновременно отметил схожесть их побед – по крайней мере, по счету на табло.

Шахтер поиздевался над Металлистом 1925 – 7 мячей, шедевр Ракицкого и забавный автогол