Шахтар Солігорськ здолав Енергетик-БГУ і піднявся на другу сходинку – підопічні Вернидуба продовжили переможну серію

Шахтар на власному полі приймав мінський Енергетик-БГУ. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 11-й тур

Шахтар Солігорськ – Енергетик-БГУ – 1:0

Гол: Лисакович, 12

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Солігорський Шахтар у разі успіху у поєдинку з Енергетиком-БГУ міг помінятись з мінською командою місцями і вперше в сезоні вийти на чисту другу сходинку. Підопічні Юрія Вернидуба не стали відкладати розв'язання цього питання на потім, а одразу взялись до справи.

Вже на 11-й хвилині нападник солігорців Віталій Лисакович вивів свою команду вперед. Господарі продовжили тиснути на ворота суперника, володіючи ігровою перевагою, хоча за ударами гра була рівною.

По перерві ситуація не змінилась. Рідні стіни гнали Шахтар вперед, але захист футболістів зі столиці грав бездоганно. Як наслідок, поєдинок закінчився мінімальною перемогою господарів і вивів команду українського фахівця на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Білорусі.

До слова, кількома годинами раніше інтриги у боротьбі за медалі додав Вітебськ, який на власному полі у доданий час зумів відібрати перемогу у лідера першості – БАТЕ (2:2).

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