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Шахтер Солигорск одолел Энергетик-БГУ и поднялся на вторую строчку – подопечные Вернидуба продолжили победную серию

21:57 39 Читати українською
Шахтер Солигорск одолел Энергетик-БГУ и поднялся на вторую строчку – подопечные Вернидуба продолжили победную серию
Виталий Лисакович снова помог команде Вернибуда / ФК Шахтер Солигорск

Шахтер на своем поле принимал минский Энергетик-БГУ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 11-й тур

Шахтер Солигорск – Энергетик-БГУ – 1:0

Гол: Лисакович, 12

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Солигорский Шахтер в случае успеха в поединке с Энергетиком-БГУ мог поменяться с минской командой местами и впервые в сезоне выйти на чистую вторую строчку. Подопечные Юрия Вернидуба не стали откладывать решение данного вопроса в долгий ящик, а сразу взялись за дело.

Уже на 11-й минуте нападающий солигорцев Виталий Лисакович вывел свою команду вперед. Хозяева продолжили давить на ворота соперника, обладая игровым преимуществом, хотя по ударам игра была равной.

После перерыва ситуация не изменилась. Родные стены гнали Шахтер вперед, но защита футболистов из столицы играла безупречно. Как следствие, поединок закончился минимальной победой хозяев и вывел команду украинского специалиста на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Беларуси.

К слову, несколькими часами ранее интриги в борьбе за медали добавил Витебск, который на своем поле в добавленное время сумел отобрать победу у лидера первенства – БАТЭ (2:2).

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Мир Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Энергетик-БГУ
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