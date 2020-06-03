Вернидуб застеріг лідера свого клубу від переїзду в Росію – краще взяти приклад з українців

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб порадив своєму підопічному Віталію Лисаковичу добре подумати про майбутнє.

"Я б порадив Лисаковичу тут ще пограти рік-два. А потім... Українці всі прагнуть, хто йшов з Зорі, в Бельгію або Нідерланди. І будують там непогані кар'єри. Це найкращий варіант.

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Росія поруч. Там великі гроші. Думаю, це може зіграти злий жарт. Лисаковичу потрібно рік-два пограти, стати справжнім мужиком, футболістом. А потім йти. Я з ним на цю тему розмовляв. Віталік сильний і розумний хлопець, він зробить вибір сам", – цитує Вернидуба Tribuna.by.

Додамо, що Лисакович став справжнім відкриттям поточного сезону. 22-річний нападник з 5 голами і 2 асистами є найкращим бомбардиром солігорського Шахтаря.

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