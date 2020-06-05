Ребров та інші українці на шляху до чемпіонства, Хаверц спробує зупинити Баварію – вершки європейського вікенду

"Футбол 24" виділяє найцікавіші протистояння вихідних у європейських чемпіонатах. Сергій Ребров та Баварія крокують до чергових чемпіонств, а Мілевський спробує підняти Динамо Брест – топ-матчі вікенду в нашому матеріалі.

Німеччина: Хаверц робитиме собі рекламу перед Баварією, Борусія Д проти ньюзмейкера Бундесліги

Байєр – Баварія

6 червня, 16:30. Леверкузен, Бай-Арена

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Борусія Д – Герта

6 червня, 19:30. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Бундесліга наразі залишається єдиним топ-чемпіонатом Європи, у якому проводяться футбольні матчі. Центральним поєдинком 30-го туру стане протистояння Байєра та Баварії. Підопічні Ханса-Дітера Фліка після перемоги в Der Klasiker фактично гарантували собі черговий чемпіонський титул, випереджаючи Борусію Д на 7 пунктів за 5 турів до фінішу. Фактично, матч проти "фармацевтів" стане чи не останнім, де Баварія цілком може втратити очки. Обидві команди демонструють відмінну форму після поновлення чемпіонату – мюнхенці виграли всі 4 матчі із загальним рахунком 13:2, а Байєр з 4-х поєдинків переміг у трьох, поступившись лише Вольфсбургу.

Рекордні інвестиції та трансфери, клоунська репутація і посткарантинне диво – як у Берліні народжується суперклуб

Леверкузен відчайдушно бореться з РБ Лейпциг та Борусією М за місце в топ-4 – вочевидь, один із цих трьох колективів змушений буде вдовольнитися лише путівкою Лігу Європи. Нещодавно Байєр вже обіграв "жеребців" на виїзді, а тепер розраховує відібрати очки і в лідера чемпіонату. Втім, зробити це буде складно, враховуючи неймовірну форму Роберта Лєвандовскі, який продовжує штампувати голи та вже вибився у фаворити перегонів за "Золотий бутс".

Поєдинок має вагоме значення для Кая Хаверца, який теж демонструє розкішну гру після відновлення змагань. Головна зірка" фармацевтів" за підсумками минулого туру став рекордсменом Бундесліги, забивши вже 35-й гол в еліті. У чергу за молодим півзахисником вишикувалася черга з топ-клубів, а одним із претендентів на німця називають саме Баварію. У суботу Хаверц отримає розкішну можливість продемонструвати свої здібності перед потенційними роботодавцями.

Борусія Д, яка була головним конкурентом Баварії, вдома прийматиме Герту. "Стара дама" взимку витратила на підписання новачків найбільше серед усіх клубів Європи, але наразі це не надто допомагає столичній команді. Лише 9 місце в турнірній таблиці дещо розчаровує нового власника, але Герта все ще зберігає доволі непогані шанси на єврокубки, позаяк відстає від Вольфсбурга лише на 4 очки. Після вимушеної паузи та зміни тренера підопічні Лаббадії з борця за виживання перетворилися на претендента на Лігу Європи. Як не банально, але перемога потрібна обом командам, адже та ж Борусія ще не гарантувала собі Лігу чемпіонів на наступний сезон. Про боротьбу за "Срібну салатницю" мова, на жаль, вже не йде.

Білорусь

Динамо Брест – Мінськ

6 червня, 20:00. Брест, ОСК Брестський

Пряма трансляція на телеканалі Спорт 1 (Україна).

Шахтар Солігорськ – Енергетик-БГУ

7 червня, 20:00. Солігорськ, стадіон Будівельник

Динамо Брест провалило першу третину сезону. Мілевський, Нойок, Хачеріді та Ко посідають лише 6 позицію турнірної таблиці, а відставання чинного чемпіона від БАТЕ вже складає 9 очок. При цьому динамівці програли головному конкуренту ще й фінал Кубка Білорусі. Минулого тижні після смуги невдач Динамо в дербі обіграло Рух, а в 12-му турі прийматиме ФК Мінськ. Столична команда теж зуміла перервати невдалу серію, обігравши вдома Слуцьк. В турнірній таблиці команди розділяють лише 3 очки – перемога дозволить Динамо Брест наблизитися до топ-3, а от потенційна невдача може відкинути у другу половину таблиці.

Очікується, що у стартовому складі Динамо вийде щонайменше двоє українців. Олександр Нойок та Артем Мілевський безапеляційно вважаються основними виконавцями у команді Сергія Ковальчука. Євген Хачеріді відбув свою 5-матчеву дискваліфікацію та ледь не став винуватцем чергового скандалу в минулому турі. Екс-захисник збірної України схопив опонента за обличчя та лише дивом не отримав санкцій від головного арбітра матчу.

Поєдинок традиційно проходитиме з уболівальниками, хоча якраз напередодні гри у Бресті офіційно оголосили про досягнення піку захворюваності на COVID-19. Однак, схоже, це нікого не лякає – Мілевський та Ко отримають підтримку фанатів. Загалом, динамівцям вкрай важливо набрати 3 очки у протистоянні з Мінськом, позаяк чергової невдачі головному тренеру можуть і не пробачити.

В іншому цікавому для нас поєдинку 12-го туру Шахтар Юрія Вернидуба прийматиме Енергетик-БГУ. Даний матч можна назвати одним із центральних протистоянь ігрового тижня, позаяк зустрічаються друга та четверта команди турнірної таблиці. Після дещо непереконливого старту "гірники" набрали хороший хід (4 перемоги у 5 матчах) та з підвалин таблиці вирвались у групу лідерів. Перемога над Енергетиком дозволить Шахтарю піднятися вже на 2 місце чемпіонату та стати головним переслідувачем БАТЕ. Гості, до слова, можуть похизуватися аналогічних доробком (13 очок у 5 останніх турах) – чиясь вдала серія ризикує перерватися.

Угорщина

Фехервар – Кішварда

6 червня, 19:55. Секешфехервар, стадіон Шоштой.

Пряма трансляція на телеканалі Спорт 2.

Ференцварош – Діошдьйор

7 червня, 21:55. Будапешт, Групама Арена.

Пряма трансляція на телеканалі Спорт 1 (Україна)

Чергові матчі в Угорщині після відновлення змагань проведуть українські легіонери. В рамках 27-го туру Фехервар прийматиме Кішварду, а лідер першості Ференцварош екзаменуватиме Діошдьйор. За 7 турів до завершення чемпіонату підопічні Сергія Реброва лідирують з відривом у 9 очок – український тренер має великі шанси виграти угорську першість другий сезон поспіль. Як відомо, саме Сергій Станіславович є одним із двох головних претендентів на посаду наставника Динамо.

У стартовій одинадцятці Фехервара очікуємо Івана Петряка, а з перших хвилин за Ференцварош можуть з'явитися Ігор Харатін та Олександр Зубков. Останній пропустив поєдинок проти Академії Пушкаша через перебір жовтих карток, а гра завершилася мировою 1:1. Щоправда, втратив очки і Фехевар, який з Петряком у складі не зумів переграти скромний Пакш. Таким чином, доля чемпіонства повністю в руках Реброва та Ко, а перший крок до титулу команда з Будапешта розраховує зробити вже у неділю.

Кликав зірку Реала в Динамо, вказав шлях Роналду і перервав гегемонію Шахтаря – Ребров, вічний революціонер і рятівник