Роман Григорчук є головним кандидатом на посаду головного тренера солігорського Шахтаря, повідомляє pressball.by.

Вернидуб вже знайшов місце роботи – фахівець лише сьогодні покинув Шахтар Солігорськ

55-річний фахівець з січня залишається без роботи. Останньою командою Григорчука була казахська Астана. В Україні Григорчук відомий своєю роботою у запорізькому Металурзі та Чорноморці.

Нагадаємо, український фахівець Юрій Вернидуб несподівано оголосив про відставку з посади головного тренера білоруського Шахтаря, незважаючи на лідерство команди у турнірній таблиці місцевого чемпіонату.

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