Юрій Вернидуб найближчим часом може перебратись з Білорусі до Казахстану – українця сватають до одного з лідерів місцевої першості.

Вернидуб може стати головним тренером Астани найближчим часом, стверджує Goalkz.kz.

Вернидуб офіційно покинув Шахтар Солігорськ – клуб йде на першому місці

Зазначимо, що українець лише сьогодні, 31 серпня, покинув Шахтар Солігорськ. В офіційній версії зазначається про те, що Вернидуб покинув клуб за сімейними обставинами, однак, стало відомо, що причиною його відходу став конфлікт із керівництвом.

Нагадаємо, Шахтар Солігорськ під керівництвом Вернидуба став лідером чемпіонату Білорусі, маючи в активі 43 очки та випереджаючи БАТЕ за додатковими показниками. Окрім цього, білоруський клуб драматично вилетів з Ліги Європи, поступившись молдовському Сфинтулу в серії пенальті.

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