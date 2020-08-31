Роман Григорчук является главным кандидатом на пост главного тренера солигорского Шахтера, сообщает pressball.by.

Вернидуб уже нашел место работы – специалист только сегодня покинул Шахтер Солигорск

55-летний специалист с января остается без работы. Последней командой Григорчука была казахская Астана. В Украине Григорчук известен своей работой в запорожском Металлурге и Черноморце.

Напомним, украинский специалист Юрий Вернидуб неожиданно объявил об отставке с поста главного тренера белорусского Шахтера, несмотря на лидерство команды в турнирной таблице местного чемпионата.

"Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’ю