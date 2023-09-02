Український голкіпер Артур Рудько продовжить кар'єру у Шахтарі, повідомляє офіційний сайт донеччан.

Шахтар несподівано запросив екс-воротаря Динамо

31-річний воротар приєднався до "гірників" у статусі вільного агента. Контракт з футболістом розрахований до завершення сезону-2023/24.

Нагадаємо, Рудько – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. На контракті у київському клубі перебував з 2009 по 2019 роки (за головну команду провів лише 20 матчів). Виступав в оренді за Говерлу. Після трьох сезонів у кіпрському Пафосі приєднався до Металіста. Минулий сезон на правах оренди провів у польському Леху. Transfermarkt оцінює воротаря у 200 тисяч євро.

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