В поединке 6-го тура чемпионата Украины Минай на своем поле уступил Шахтеру (1:4). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Лидер первенства – Шахтер – приехал в гости к худшей команде УПЛ Минаю. Хозяева с первых минут заявили о серьезных намерениях дать бой действующему чемпиону, активно начав игру.

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Уже в начале встречи Сикан упал в штрафной соперника после борьбы с Немчаниновым, но арбитр эпизод проигнорировал. Первый по-настоящему опасный момент возник лишь на 11-й минуте, когда Сикан головой замыкал передачу Кащука – над перекладиной. Впоследствии Бандура спас Минай, предотвратив выход Даниила один на один – опытный кипер вышел далеко из ворот и прервал опасную передачу от Зубкова.

В середине тайма уже сам Александр с левой закручивал в девятку, но Бандура в сумасшедшем прыжке потянул сферу. Шахтер продолжал давить на ворота соперника и на 37-й минуте все-таки вышел вперед: Матвиенко воспользовался отскоком после навеса со штрафного и ударом по центру прошил кипера Миная. Пропущенный гол настолько разозлил Владимира Шарана, что тот не стал дожидаться перерыва, а произвел две замены за три минуты до завершения первого тайма.

Похоже, во время отдыха наставник Миная провел серьезную разъяснительную работу со своими подопечными – после опасного удара Назарины над перекладиной закарпатцы в течение длительного времени буквально не давали дышать "горнякам" на их половине поля.

На 50-й минуте Конопля локтем в лицо остановил Твердохлеба в собственной штрафной, но арбитр снова проигнорировал эпизод. В середине второй сорокапятиминутки Шахтер удвоил свое преимущество: Крыськив из центра поля отпасовал влево на Вьюнника, а тот выкатил роскошный пас в район одиннадцатиметровой отметки – Кащуку оставалось не промахнуться в уже пустые ворота.

Минай посыпался окончательно и через шесть минут пропустил в третий раз: Судаков эффектным выстрелом в дальний угол отпраздновал свое голевое возвращение на поле.

Шахтер расслабился и позволил Гуничеву, который вышел на замену, возродить интригу – Егору удалось головой замкнуть навес от Рогозинского мимо Ризныка. Однако радость длилась недолго: Бандура успел среагировать на удар головой в упор от Келси и отбил, но Вьюнник был первым на мяче и вернул разрыв в счете в три гола.

На последние десять минут ван Леувен выпустил Става Лемкина – для израильтянина это был дебют.

Победа принесла Шахтеру 14 очков и закрепила на вершине турнирной таблицы, Минай с двумя пунктами остался последним.

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