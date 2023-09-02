Став відомий розклад поєдинків "гірників" на груповому етапі найпрестижнішого євротурніру.

Донецький Шахтар стартує у групі Н Ліги чемпіонів матчем з Порту 19 вересня, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Поєдинки з Барселоною відбудуться в середині циклу і будуть спареними – 25 жовтня (на виїзді) та 7 листопада (вдома).

Повний календар Шахтаря у групі Н виглядає наступним чином:

1-й тур (19 вересня). Шахтар – Порту – 22:00

2-й тур (4 жовтня). Антверпен – Шахтар – 19:45

3-й тур (25 жовтня). Барселона – Шахтар – 19:45

4-й тур (7 листопада). Шахтар – Барселона – 19:45

5-й тур (28 листопада). Шахтар – Антверпен – 19:45

6-й тур (13 грудня). Порту – Шахтар – 22:00

Нагадаємо, "гірники" прийматимуть своїх суперників у німецькому Гамбурзі на арені Фолькспаркштадіон.

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