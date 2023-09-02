Шахтар дізнався календар матчів Ліги чемпіонів – дуель з Барселоною буде спареною
Став відомий розклад поєдинків "гірників" на груповому етапі найпрестижнішого євротурніру.
Донецький Шахтар стартує у групі Н Ліги чемпіонів матчем з Порту 19 вересня, повідомляє офіційний сайт "гірників".
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Поєдинки з Барселоною відбудуться в середині циклу і будуть спареними – 25 жовтня (на виїзді) та 7 листопада (вдома).
Повний календар Шахтаря у групі Н виглядає наступним чином:
1-й тур (19 вересня). Шахтар – Порту – 22:00
2-й тур (4 жовтня). Антверпен – Шахтар – 19:45
3-й тур (25 жовтня). Барселона – Шахтар – 19:45
4-й тур (7 листопада). Шахтар – Барселона – 19:45
5-й тур (28 листопада). Шахтар – Антверпен – 19:45
6-й тур (13 грудня). Порту – Шахтар – 22:00
Нагадаємо, "гірники" прийматимуть своїх суперників у німецькому Гамбурзі на арені Фолькспаркштадіон.
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