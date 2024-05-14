Зоря має проблеми з зірковим легіонером – захисник не провів жодного матчу за три місяці
Головний тренер Зорі Юрій Коваль розповів, чому за команду досі не дебютував гравець олімпійської збірної Нігерії Крістофер Нваезе.
– Крістофер буде чи не буде?
– Це дуже важке питання, тому що він якісний гравець і підійшов нам, але є проблеми, на які ми не можемо впливати, тому що це візовий режим. Нігерія – така країна, де візи ніхто не хоче давати. Україна хоче, а там проміжні країни – ні.
Тренер Зорі – про втрачену перемогу над Вересом: "Коли стоїш над прірвою – то є сили, які дають можливість боротися"
– Тобто проблема не в Україні, а там?
– Так.
– Ви з ним на зв'язку? Він ще хоче приїхати?
– Так, він пише в загальну групу. Він такий, дуже український, – сказав Коваль у коментарі FootballHub.
Нагадаємо, Нваезе підписав з луганцями контракт ще в лютому (до 30 червня 2025 року) у статусі вільного агента, але досі не зміг потрапити в Україну. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.
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