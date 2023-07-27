Шахтар схиляється до того, аби не проводити єврокубкові матчі сезону 2023/24 у Польщі, повідомляє журналіст Ігор Семйон у своєму Telegram-каналі.

Судаков отримав культовий номер у Шахтарі – хавбека вже сватають у топ-клуб

У Варшаві "гірники" точно не гратимуть через те, що місцевий стадіон зайнятий Легією, яка грає у Лізі конференцій. А от варіант з Гданськом, про який йшлося раніше, не подобається самому клубу.

За інформацією джерела, є висока імовірність, що домашні матчі групової стадії Ліги чемпіонів сезону 2023/24 Шахтар проведе в Німеччині. Клубу подобається варіант з Гамбургом. Наразі ця локація пропрацьовується як основна.

Нагадаємо, за підумками минулого сезону Шахтар здобув золото УПЛ і напряму вийшов у груповий турнір найпрестижнішого єврокубку.

Ворскла – Діла: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій