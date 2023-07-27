Шахтер склоняется к тому, чтобы не проводить еврокубковые матчи сезона 2023/24 в Польше, сообщает журналист Игорь Семйон в своем Telegram-канале.

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В Варшаве "горняки" точно не будут играть из-за того, что местный стадион занят Легией, которая играет в Лиге конференций. А вот вариант с Гданьском, о котором говорилось ранее, не нравится самому клубу.

По информации источника, есть высокая вероятность, что домашние матчи групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2023/24 Шахтер проведет в Германии. Клубу нравится вариант с Гамбургом. Сейчас эта локация прорабатывается как основная.

Напомним, по итогам прошлого сезона Шахтер завоевал золото УПЛ и напрямую вышел в групповой турнир самого престижного еврокубка.

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