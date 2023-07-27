Ворскла давно не виступала в єврокубках. Востаннє зіграти там вдалося у сезоні 2018/19, коли "зелено-білі" потрапили у групу Ліги Європи з Арсеналом, Карабахом і Спортінгом. Тоді для багатьох полтавських фанів це здавалося не таким вже й крутим досвідом – азербайджанці нікого не зацікавили, а португальців з Бруну Фернандешем у коментах називали ноунеймами. Відвідуваність виявилась відповідною.

Ворскла – Діла: де дивитися матч Ліги конференцій

Тоді, до речі, ворскляни забили два голи на Емірейтс, перемогли в Баку й до останніх хвилин вели в рахунку зі Спортінгом. При цьому у пресі навіть критикували команду Василя Сачка за нецікавий футбол. Нині ж цей рівень здається недосяжним не тільки для Полтави, а й для 13-ти з 16-ти клубів УПЛ.

Полтавці взагалі заробили неприємне реноме євролузера, нездатного пройти навіть перший раунд відбору до Ліги конференцій. У 2021 році "зелено-білі" пропустили вперед КуПС, а рік тому – шведський АІК. У поточному сезоні від Ворскли теж не очікують прориву в групу, але зараз хоча б можна знайти об'єктивні причини. Такий вже рівень нашого футболу, і в нинішніх умовах мало що можна зробити для істотного покращення.

До того ж, команда Віктора Скрипника за літо не стала сильнішою. Ворскла лишень орендувала 25-річного бразильського центрхава Тьяго Сантану, але про це оголосили всього за два дні до матчу в Лізі конференцій. Крім того, у конкуренцію до голкіпера Ісенка взяли Єрмолова з Креміня, а вінгер Кравчук повернувся з оренди в Інгульці (де заграти не вдалося).

Полтаву покинули центрбеки Лопес і Яворський, форвард Марлісон і голкіпер Пономаренко, однак всі вони з різних причин майже не грали навесні. Значно важчим став відхід Олійника, Сефері й Кравця – Денис часто грав на правому фланзі, де немає рівноцінної заміни, а Таулант був ледь не найкращим у складі. Втім, за нього отримали 250 тисяч євро орендної плати.

З позицією Кравця не все так погано. Замість нього гратиме Бацула, який входить у топ-3 футболістів УПЛ за гостротою передач. Також повернувся албанський центрхав Ардіт Толі, але на цьому поки все. Станом на зараз варто констатувати ослаблення Ворскли (особливо з урахуванням відсутності травмованого Чеснакова) – втім, ситуацію ще можна вирівняти.

Чи вистачить нинішніх ресурсів на прохід до наступного раунду? Враховуючи останні виступи полтавців у єврокубках, вболівальники налаштовані скептично. Якщо ж згадати попередній сезон УПЛ, то там теж не було чогось аж надто обнадійливого – "зелено-білі" видали переможний ривок наприкінці й скористались провалом Олександрії, однак команді відчутно щастило.

З іншого боку, підопічні Віктора Скрипника гарно виглядали у матчах з лідерами, де був простір. До того ж, Ворскла була найбільш інтенсивною в роботі без м'яча – настільки інтенсивною, що навіть не витримувала свій темп більше тайму. Це дозволяє сподіватись на прохід у наступний раунд єврокубків. Тим паче, що з нинішнім суперником точно можна грати.

Детальніше про Ділу – бронзового призера чемпіонату Грузії – читайте у статті Олега Бабія. Там ви знайдете багато цікавих фактів про місто Горі, тамтешню культуру та зв'язок зі Сталіним, а також про тріо українців у команді. Її ворота захищає Кучеренко (екс-кіпер Колоса), в атаці бігає форвард Ковталюк із Самбора (6 голів у нинішньому сезоні), а тренує грузинів Андрій Демченко (запорізька легенда, якій вдалося зіграти за Аякс).

Діла вдвічі дешевша за Ворсклу й не може похизуватись футболістами високого рівня. Є велика група легіонерів, але жоден гравець не має досвіду групового етапу єврокубків. Весь їхній міжнародний бекграунд – це один раунд кваліфікації Ліги конференцій. У серйозних або посередніх чемпіонатах теж майже ніхто не виступав, а якщо й виступав, то лічену кількість разів.

Формально в складі є три грузинських збірники із молодіжки. Щоправда, тільки один з них бігав за Сакартвело у 2023 році – центрхав Ніка Гагнідзе. На молодіжному Євро U-21 він провів 95 хвилин, зігравши проти Португалії (1:0) й Бельгії (2:2). Там же він отримав важку травму.

Чогось неймовірного підопічні Андрія Демченка на полі не демонструють. Серед першої п'ятірки чемпіонату Грузії цей колектив відзначається найнижчою результативністю (31 гол за 19 матчів), однак і пропускає Діла найменше (всього 17 голів). Зараз представники Горі ділять 4-5 позицію з тбіліським Динамо, тримаючись у трьох очках від третьої сходинки.

Команда програла у двох матчах за Суперкубок, але в обох дотягнула до серії пенальті. У Лізі конференцій же грузини пройшли Дунайську Стреду, програвши перший матч (1:2) і здобувши перемогу вдома (2:0). Словом, Діла – команда вольова й організована, тож її слід поважати. Просто з грузинами не буде.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Діла

Ворскла: Ісенко – Пердута, Рамірес, Челядін, Бацула – Скляр – Хрипчук, Юрченко, Кане – Степанюк

Діла: Кучеренко – Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон – Алеф Сантос – Гоміс, Жан Віктор, Порулава, Гейл – Ковтанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Якби Ворскла зберегла склад із попереднього сезону й підсилилась, то впевненості у прориві до наступного раунду стало б більше. Але навіть тоді не можна було б очікувати виключно на успіх. Стан УПЛ зараз такий, що грузинські середняки в Лізі конференцій є небезпечними для наших команд.

Так, Діла не вражає, але Ворскла навесні безапеляційно програла Минаю (2:0) й розписала нічию з Рухом (1:1). А склад був сильнішим, а на дворі стояв травень. До нинішньої ж зустрічі полтавці підходять із кадровими проблемами й не маючи ігрового тонусу – у Грузії ж чемпіонат досягнув екватору.

Словом, не варто очікувати на феєрію. Буде важко. Тим не менш, ми поставимо на перемогу Ворскли. Все ж, Віктор Скрипник зміг поставити футбол, яким вдалося бити СК Дніпро-1 і Шахтар. Про такий рівень Діла навіть мріяти не може.

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