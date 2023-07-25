Георгій Судаков обрав собі футболку з новою цифрою на спині.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков у сезоні 2023/24 виступатиме під новим ігровим номером, повідомляє прес-служба "гірників".

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20-річний хавбек відтепер бігатиме у футболці з цифрою 10. Раніше у Шахтарі під цим номером виступали Вілліан, Бернард та Михайло Мудрик. У коментарях вболівальники вже пророкують Георгію скорий відхід у топ-клуб

До слова, Судаков грав за першу команду Шахтаря під 8-м, 25-м та 61-м номерами.

Нагадаємо, минулого сезону хавбек провів за "гірників" 39 матчів, ставши однією з головних зірок команди. Він відзначився 5 голами та 11 асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 15 млн євро.

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