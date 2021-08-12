Перша команда "гірників" і персонал були вакциновані в готелі "Опера", повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Вважаю, вакцинація є важливою. Вірус спричинив багато проблем в останні роки. Якщо є нагода зробити щеплення, гадаю, це добре. І це шлях до того, щоб покінчити з поширенням вірусу. Для нас як футболістів вакцинуватися важливо: ми зможемо розраховувати на весь свій склад протягом сезону, що найголовніше", – заявив у коментарі форвард Лассіна Траоре.

До слова, раніше Шахтар заохочував уболівальників до вакцинації безкоштовними квитками на домашні матчі.

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