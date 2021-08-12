Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов нарешті отримав довгоочікувані три пляшки пива від легенди Барселони, а нині вже новоспеченої зірки ПСЖ Ліонеля Мессі.

"Дочекався на унікальний подарунок від Мессі. Хотілося б написати "Приємно бути причетним до рекорду", але це не так. Пропускати у свої ворота неприємно у турнірі будь-якого рівня.

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Можу сказати одне: рекорд Лео (Мессі у грудні минулого року побив досягнення Пеле – прим. Футбол 24) викликає повагу. Як думаєте, хтось з нового покоління футболістів зможе стати конкурентом Мессі за кількістю голів за один клуб?

Вирішив, що дві пляшечки з лімітованої колекції (всього 160 воротарів у світі отримали такі ж) залишу собі. Одну виставлю на аукціон, а виручені кошти надішлемо з дружиною на допомогу проекту, якому вже давно допомагаємо. Деталі розповім пізніше", – написав Пятов у своєму Instagram.

Нагадаємо, бренд Budweiser на честь рекорду Ліонеля Мессі випустив лімітовану колекцію пива, яку вирішив розіслати усім голкіперам, яким забивав аргентинець. Кожен воротар отримав кількість пляшок хмільного напою, рівну кількості пропущених від Мессі м'ячів, до цього ще й додавався супровідний лист.

Окрім Пятова, від 6-разового володаря "Золотого м'яча" презенти мали отримати ще два українці – Руслан Нещерет й Олександр Шовковський.

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