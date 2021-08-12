Первая команда "горняков" и персонал были вакцинированы в отеле "Опера", сообщает официальный сайт клуба.

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"Считаю, вакцинация важна. Вирус принес много проблем в последние годы. Если есть возможность привиться, думаю, это хорошо. И это путь к тому, чтобы с распространением вируса было покончено. Для нас как футболистов вакцинироваться важно: мы сможем рассчитывать на весь свой состав в течение сезона, что самое главное", – заявил в комментарии форвард Лассина Траоре.

К слову, ранее Шахтер призывает болельщиков к вакцинации бесплатными билетами на домашние матчи.

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