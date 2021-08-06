Усі вболівальники, які вакцинувались у центрі масової вакцинації у Blockbuster Mall у Києві, матимуть змогу отримати квитки на найближчі матчі Шахтаря, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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Зокрема, вакциновані зможуть отримати квитки на поєдинки проти Олександрії (7 серпня) та Генка (10 серпня). Пізніше можна буде одержати перепустки й на інші матчі за участі Шахтаря. Записатися на вакцинацію можуть усі охочі віком від 18 років через онлайн-систему за посиланням: https://bit.ly/2X21EIL.

Зазначимо, що у центрі масової вакцинації робитимуть щеплення вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

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