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Шахтар проти Зорі та друге поспіль львівське дербі – УПЛ затвердила дати і час початку матчів 23-го туру

16:39 474 Читать на русском
Шахтар проти Зорі та друге поспіль львівське дербі – УПЛ затвердила дати і час початку матчів 23-го туру
Львів – Карпати / фото: УПЛ

Поєдинки 23-го туру серед команд УПЛ відбудуться 14 та 15 березня.

 

Розклад поєдинків був опублікований на офіційному сайті УПЛ. Додамо, що саме у 23-у турі розпочинається другий етап чемпіонату України, де команди вестимуть боротьбу у двох шістках.

УПЛ 2019/20: команди поділились на шістки на другий етап турніру

23 ТУР

14 березня, субота

Львів – Карпати – 14:00

Олександрія – Колос – 17:00

СК Дніпро-1 – Маріуполь – 17:00

15 березня, неділя

Зоря – Шахтар – 14:00

Динамо – Десна – 17:00

Олімпік – Ворскла – 19:30

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