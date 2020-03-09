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Шахтер против Зари и второе подряд львовское дерби – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура

16:39 95 Читати українською
Шахтер против Зари и второе подряд львовское дерби – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура
Львов – Карпаты / фото: УПЛ

Поединки 23-го тура среди команд УПЛ состоятся 14 и 15 марта.

 

Расписание поединков было опубликовано на официальном сайте УПЛ. Добавим, что именно в 23-м туре начинается второй этап чемпионата Украины, где команды будут вести борьбу в двух шестерках.

УПЛ 2019/20: команди поділились на шістки на другий етап турніру

23 ТУР

14 марта, суббота

Львов – Карпаты – 14:00

Александрия – Колос – 17:00

СК Днепр-1 – Мариуполь – 17:00

15 марта, воскресенье

Заря – Шахтер – 14:00

Динамо – Десна – 17:00

Олимпик – Ворскла – 19:30

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