"Мені Шахтар не сподобався. Я говорив до матчу, що "гірники" виграють, але не знаю, що Йововіч зробив з командою – вони гру програли. Кияни були сильнішими. Шахтар програв усе – те, що зіграли внічию, їм пощастило, можна сказати.

"Прикро, що все так закінчилось з Динамо": Бондар зізнався, від кого залежить чемпіонство Шахтаря

У Шахтаря не було жодного моменту, коли він міг забити. Гол Степаненка – однозначна помилка голкіпера. Удар з тридцяти метрів, де перебував Нещерет, не зрозуміло. А в киян було декілька небезпечних моментів, в яких вони повинні були забивати.

Раніше Шахтар виглядав на голову вище. Не знаю, який у Йовічевіча тренувальний процес, але гравці не біжать, у них немає свіжості. Кияни виглядали у цьому протистоянні набагато краще і солідніше. Для Шахтаря ця нічия, як перемога. Вони повинні були програвати.

Було дуже і дуже багато помилок... З обох сторін. Це жахливо. Раніше такого не було. Немає класу – з цим нічого не зробимо.

Кого можна виділити в Динамо? Всіх! Команду загалом. Вони все вигравали: повітря, внизу, мали перевагу і в цьому протистоянні заслуговували на перемогу. А в Шахтарі – лише Степаненка. Всі провалюються, а він зустрічає, відбирає", – сказав Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у матчі 22-го туру Шахтар розійшовся миром з Динамо (1:1) і продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ (53 очки). Динамо (з 41 пунктом) йде четвертим.

Динамо – Шахтар: Київ рятує неочевидний герой, суддівство цікавіше за гру, дикі привози, заміна Мудрику і Циганкову