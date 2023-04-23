"Ми завжди граємо на перемогу, а коли проти Динамо – це подвійна мотивація. Прикро, що все так закінчилось, але маємо те, що маємо – один бал в скарбничку.

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Я думаю, що показали дуже гарний футбол з обох сторін. І нам, і їм був потрібен результат. Зіграли внічию, але це залежить від кожного з нас.

Йовічевіч казав про 8 фіналів для Шахтаря, але я дуже сподіваюсь, що все вирішиться набагато швидше. Все залежить від нас. Тільки ми можемо стати чемпіонами, якщо будемо демонструвати гарний футбол. Красивий, атакувальний футбол, який буде приносити нам результат", – сказав Бондар у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у матчі 22-го туру Шахтар розійшовся миром з Динамо (1:1) і продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ (53 очки). Динамо (з 41 пунктом) йде четвертим.

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