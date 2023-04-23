"Мне Шахтер не понравился. Я говорил до матча, что "горняки" выиграют, но не знаю, что Йовович сделал с командой – они игру проиграли. Киевляне были сильнее. Шахтер проиграл все – то, что сыграли вничью, им повезло, можно сказать.

"Обидно, что все так закончилось с Динамо": Бондарь признался, от кого зависит чемпионство Шахтера

У Шахтера не было ни одного момента, когда он мог забить. Гол Степаненко – однозначная ошибка голкипера. Удар с тридцати метров, где находился Нещерет, не понятно. А у киевлян было несколько опасных моментов, в которых они должны были забивать.

Ранее Шахтер выглядел на голову выше. Не знаю, какой у Йовичевича тренировочный процесс, но игроки не бегут, у них нет свежести. Киевляне выглядели в этом противостоянии намного лучше и солиднее. Для Шахтера эта ничья, как победа. Они должны были проигрывать.

Было очень и очень много ошибок... С обеих сторон. Это ужасно. Раньше такого не было. Нет класса – с этим ничего не поделаем.

Кого можно выделить в Динамо? Всех! Команду в целом. Они все выигрывали: воздух, внизу, имели преимущество и в этом противостоянии заслуживали победу. А в Шахтере – только Степаненко. Все проваливаются, а он встречает, отбирает", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, в матче 22-го тура Шахтер разошелся миром с Динамо (1:1) и продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ (53 очка). Динамо (с 41 пунктом) идет четвертым.

Динамо – Шахтер: Киев спасает неочевидный герой, судейство интереснее игры, дикие привозы, замена Мудрику и Цыганкову