Півзахисник Іван Петряк та голкіпер Дмитро Різник продовжують відновлення після травм.

У неділю, 7 травня, Шахтар на виїзді зустрінеться з Олександрією в рамках 25-го туру УПЛ. Напередодні "гірники" провели тренування у заміському спортивному комплексі "Святошин".

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За інформацією офіційного сайту донеччан, до бігової роботи перейшов вінгер Іван Петряк, який травмувався у березні і переніс операцію. Окрім того, за окремою програмою продовжує займатися голкіпер Дмитро Різник, якому поки що не вдалось дебютувати за "гірників".

Раніше повідомлялось, що до загальної групи повернувся півзахисник Дмитро Криськів.

Нагадаємо, після 24-х турів Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи СК Дніпро-1 на 5 пунктів.

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