Полузащитник Иван Петряк и голкипер Дмитрий Ризнык продолжают восстановление после травм.

В воскресенье, 7 мая, Шахтер на выезде встретится с Александрией в рамках 25-го тура УПЛ. Накануне "горняки" провели тренировку в загородном спортивном комплексе "Святошин".

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По информации официального сайта дончан, к беговой работе приступил вингер Иван Петряк, который травмировался в марте и перенес операцию. Кроме того, по отдельной программе продолжает заниматься голкипер Дмитрий Ризнык, которому пока не удалось дебютировать за "горняков".

Ранее сообщалось, что в общую группу вернулся полузащитник Дмитрий Крыськив.

Напомним, после 24-х туров Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая СК Днепр-1 на 5 пунктов.

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