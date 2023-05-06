Шахтер сообщил о состоянии двух звезд – есть хорошие новости из лазарета
Полузащитник Иван Петряк и голкипер Дмитрий Ризнык продолжают восстановление после травм.
В воскресенье, 7 мая, Шахтер на выезде встретится с Александрией в рамках 25-го тура УПЛ. Накануне "горняки" провели тренировку в загородном спортивном комплексе "Святошин".
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По информации официального сайта дончан, к беговой работе приступил вингер Иван Петряк, который травмировался в марте и перенес операцию. Кроме того, по отдельной программе продолжает заниматься голкипер Дмитрий Ризнык, которому пока не удалось дебютировать за "горняков".
Ранее сообщалось, что в общую группу вернулся полузащитник Дмитрий Крыськив.
Напомним, после 24-х туров Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая СК Днепр-1 на 5 пунктов.
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