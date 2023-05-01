"Тільки прийшов у нову команду, налаштовувався доводити, конкурувати за місце у старті, а вийшло як вийшло – травмувався.

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Трохи поле підвело, трохи я хотів зробити правильніше. І вийшло так, що дуже далеко поїхала нога. Відпрацьовували ближній бій. Майже порвав сухожилля. Це футбол, травми бувають. Головне, не зациклюватися на цьому.

Перші думки були, щоб не дуже багато пропустити, щоб якомога швидше повернутися до загальної групи. Але сказали, що три місяці потрібні. Було важко спочатку. Але зараз вже тренуюся, щоб швидше одужати. Днями робитиму МРТ, тоді зрозуміємо, скільки ще потрібно часу на реабілітацію", – сказав Різник у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, чемпіон світу U-20 підписав із Шахтарем контракт на 5 років, але поки не дебютував за нову команду. Голкіпер збірної України став найдорожчим трансфером в історії Ворскли – за неофіційною інформацією, "гірники" заплатили полтавському клубу 3 мільйони євро.

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