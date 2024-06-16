Сербія – Англія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024
16 червня 21:04 - Читать на русском
Серби та англійці зустрічаються у першому турі групового етапу Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
13’ Джуд Беллінгем
Матч 1-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Сербії та Англії стартує о 2200 за київським часом. Поєдинок пройде у Гельзенкірхені. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.
Обидві збірні опинилися в групі C, де також є Данія та Словенія, які зіграли внічию 1:1 трішки раніше.
Футбол 24 звично проведе текстову онлайн-трансляцію, де можна стежити за головними подіями матчу.
Стартові склади:
Сербія:
Англія:
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