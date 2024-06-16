Серби та англійці зустрічаються у першому турі групового етапу Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Сербії та Англії стартує о 2200 за київським часом. Поєдинок пройде у Гельзенкірхені. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.

Обидві збірні опинилися в групі C, де також є Данія та Словенія, які зіграли внічию 1:1 трішки раніше.

Футбол 24 звично проведе текстову онлайн-трансляцію, де можна стежити за головними подіями матчу.

Стартові склади:

Сербія:

Англія: